Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 ноября 2021 10:25

Спасатели подняли на поверхность тело спрыгнувшего с моста Влюбленных тюменца

Горожанин совершил необдуманный поступок 8 ноября
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спасатели подняли на поверхность тело спрыгнувшего с моста Влюбленных тюменца. Фото - ТОСЭР.

Спасатели подняли на поверхность тело спрыгнувшего с моста Влюбленных тюменца. Фото - ТОСЭР.

Спасатели нашли в реке Туре и подняли на поверхность тело тюменца, спрыгнувшего с моста Влюбленных. Горожанин совершил необдуманный поступок 8 ноября.

– В день трагедии, по прибытии на место ЧС, мужчину на поверхности воды не обнаружили. По 10 ноября обследование акватории проводилось спасателями областной службы спасения при помощи аэролодки «Пиранья», – сообщили в пресс-службе Тюменской областной станции экстренного реагирования.

В ТОСЭР также отметили, что, согласно технике безопасности, водолазные работы и водолазные спуски при наличии движущегося льда запрещаются.