Спасатели подняли на поверхность тело спрыгнувшего с моста Влюбленных тюменца. Фото - ТОСЭР.

Спасатели нашли в реке Туре и подняли на поверхность тело тюменца, спрыгнувшего с моста Влюбленных. Горожанин совершил необдуманный поступок 8 ноября.

– В день трагедии, по прибытии на место ЧС, мужчину на поверхности воды не обнаружили. По 10 ноября обследование акватории проводилось спасателями областной службы спасения при помощи аэролодки «Пиранья», – сообщили в пресс-службе Тюменской областной станции экстренного реагирования.

В ТОСЭР также отметили, что, согласно технике безопасности, водолазные работы и водолазные спуски при наличии движущегося льда запрещаются.