В Ишиме мужчина воткнул нож в голень подруги жены, которая пришла в гости. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима поступило обращение от 35-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что её пригласила в гости подруга для распития спиртных напитков, где ей был причинен вред здоровью.

В ходе застолья между ней и сожителем подруги возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате ссоры мужчина схватил кухонный нож и ударил им гостье в область голени.

– Участковый задержал подозреваемого – ранее не судимого 55-летнего жителя Ишима, который признал свою вину, – рассказали в пресс-службе управления МВД.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с использованием предметов, используемых в качестве оружия». Согласно санкции данной статьи, максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.