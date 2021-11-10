Мошенники развели 49-летнюю жительницу Тобольска на 150 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска поступило сообщение от 49-летней женщины, которая пояснила, что ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что мошенники пытаются воспользоваться её банковским счетом и перевести деньги на другой счет. Не убедившись в достоверности полученной информации, она по просьбе звонившего сообщила ему полностью данные банковской карты и защитные коды, которые приходили в смс-сообщениях.

– Получив информацию, злоумышленник получил доступ к онлайн-банку потерпевшей, оформил на ее имя кредит на сумму 150 тысяч рублей, а затем перевел деньги на другие счета, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с банковского счёта». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого.