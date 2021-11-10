ТОДЭП выплатит 3,6 млн рублей родственникам погибшей из-за наледи на дороге женщины. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

ТОДЭП выплатит 3,6 млн рублей родственникам (мужу и троим сыновьям) погибшей в ДТП из-за наледи на дороге тоболячки. Авария произошла вечером 8 января 2021 года на Уватском тракте.

– Женщина ехала на Kia Rio. Из-за наледи на дороге колеса автомобиля соскользнули на обочину. Машина выехала на встречку и столкнулось с автобусом ЛИАЗ. ТОДЭП оштрафовали на 100 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В апреле 2021 года супруг с сыновьями обратился в суд с иском к организации возмещении вреда и судебных расходов. Выяснилось, что обочина, на которую съехала автомобилистка, была занижена на величину от 8 до 10 см относительно кромки проезжей части (при допустимой норме не более 4 см).

В итоге суд взыскал с ТОДЭП 3,6 млн рублей. Организация будет выплачивать почти по 20 тысяч рублей сыну погибшей, пока он не достигнет возраста совершеннолетия. Сейчас ему 15 лет.