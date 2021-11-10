Очередной открытый Конгресс наставников России пройдет в Екатеринбурге. Фото - пресс-служба НП «Тюменский деловой Клуб».

Представители крупнейших нефтяных и производственных предприятий с разных регионов страны соберутся на очередной совмещенный IV – V Конгресс наставников России в Екатеринбурге 19 – 20 ноября 2021 г. для обсуждения темы: «Новое наставничество. Регионы».

Традиционно организационную поддержку конгресса осуществляют НП «Тюменский деловой Клуб» и Центр наставничества республики Башкортостан, а официальным партнером выступает компания АО «Северсталь».

– География участников конгресса с каждым годом растет и развивается, поэтому организаторами было принято решение обновить локацию для проведения в Уральском Федеральном округе. Вместе с расширением географии участников увеличивается и количество обсуждаемых тем, а главное, качество и количество формируемых институтов наставничества на предприятиях, – отметила гендиректор ТДК Мария Шатохина.

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса наставников, 14 февраля 2017 г. заявил:

– … Любовь к профессии предполагает желание передать свои знания и опыт тем людям, которые будут заниматься этим дальше. Любой профессионал мечтает, чтобы дело, которому он посвятил свою жизнь, развивалось и в будущем оказалось в надежных руках. Думаю, что как раз в этом и есть суть наставничества.

Целевая аудитория конгресса – это генеральные директора предприятий и руководители службы персонала, представители учебных центров, корпоративных и технических университетов, производственных объединений и предприятий, руководители федеральных и региональных министерств, сотрудники администраций, депутаты, руководители правительств регионов.

По словам гендиректора НП «Центральный институт труда» Игоря Тюфякова:

– Главная задача конгресса – обмен опытом о развитии систем и институтов наставничества на предприятиях, коллаборация успешных практик и использование систем наставничества в качестве реальных инструментов повышения производительности труда, а не только кадровой безопасности (и сохранения ценных кадров на предприятии).

Фото - пресс-служба НП «Тюменский деловой Клуб».

В программе конгресса:

– награждение победителей IV «Конкурса наставничества среди предприятий России на «Кубок Никиты Изотова». Награждение победителей региональных и корпоративных конкурсов наставничества;

– пленарная дискуссия: «Наставник нового века. Возможности. Решения», с участием ведущих экспертов и практиков по организации наставничества на рабочем месте из регионов России;

– презентации и разбор кейсов от предприятий, применивших новации в разработке программ и в организации развития системы наставничества на предприятии;

– региональные тематические круглые столы с участием предприятий, включая предприятия, победившие в общероссийских, региональных и корпоративных конкурсах наставничества, руководителей регионов;

– семинары, мастер-классы, деловые квесты;

– выставка «Доска почета наставников России».

Место проведения: г. Екатеринбург, («Ельцин-Центр», ул. Бориса Ельцина, 3).

Участие бесплатное. Возможность дистанционного участия будет доступна для зарегистрированных участников по ссылке.

*** Мероприятие будет проходить с соблюдением всех мер предосторожности. Для участников обязательно использование санитарно-гигиенических масок. На входе необходимо будет предъявить: либо QR-код о прохождении вакцинации; либо свидетельство о перенесенном заболевании COVID-19 не более, чем 6 месяцев назад; либо справку о медотводе от вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста.

Для регистрации необходимо пройти по ссылке. Сначала регистрируемся на сайте LEADER (верхний правый угол), затем – в «Точке кипения – Екатеринбург». Зарегистрировавшись по ссылке, необходимо прислать информацию о заявившихся участниках (фио, должность, предприятие) на эл. адрес cit@cit-not.ru.