Очередной открытый Конгресс наставников России пройдет в Екатеринбурге. Фото - пресс-служба НП «Тюменский деловой Клуб».
Представители крупнейших нефтяных и производственных предприятий с разных регионов страны соберутся на очередной совмещенный IV – V Конгресс наставников России в Екатеринбурге 19 – 20 ноября 2021 г. для обсуждения темы: «Новое наставничество. Регионы».
Традиционно организационную поддержку конгресса осуществляют НП «Тюменский деловой Клуб» и Центр наставничества республики Башкортостан, а официальным партнером выступает компания АО «Северсталь».
– География участников конгресса с каждым годом растет и развивается, поэтому организаторами было принято решение обновить локацию для проведения в Уральском Федеральном округе. Вместе с расширением географии участников увеличивается и количество обсуждаемых тем, а главное, качество и количество формируемых институтов наставничества на предприятиях, – отметила гендиректор ТДК Мария Шатохина.
Президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса наставников, 14 февраля 2017 г. заявил:
– … Любовь к профессии предполагает желание передать свои знания и опыт тем людям, которые будут заниматься этим дальше. Любой профессионал мечтает, чтобы дело, которому он посвятил свою жизнь, развивалось и в будущем оказалось в надежных руках. Думаю, что как раз в этом и есть суть наставничества.
Целевая аудитория конгресса – это генеральные директора предприятий и руководители службы персонала, представители учебных центров, корпоративных и технических университетов, производственных объединений и предприятий, руководители федеральных и региональных министерств, сотрудники администраций, депутаты, руководители правительств регионов.
По словам гендиректора НП «Центральный институт труда» Игоря Тюфякова:
– Главная задача конгресса – обмен опытом о развитии систем и институтов наставничества на предприятиях, коллаборация успешных практик и использование систем наставничества в качестве реальных инструментов повышения производительности труда, а не только кадровой безопасности (и сохранения ценных кадров на предприятии).
Фото - пресс-служба НП «Тюменский деловой Клуб».
В программе конгресса:
– награждение победителей IV «Конкурса наставничества среди предприятий России на «Кубок Никиты Изотова». Награждение победителей региональных и корпоративных конкурсов наставничества;
– пленарная дискуссия: «Наставник нового века. Возможности. Решения», с участием ведущих экспертов и практиков по организации наставничества на рабочем месте из регионов России;
– презентации и разбор кейсов от предприятий, применивших новации в разработке программ и в организации развития системы наставничества на предприятии;
– региональные тематические круглые столы с участием предприятий, включая предприятия, победившие в общероссийских, региональных и корпоративных конкурсах наставничества, руководителей регионов;
– семинары, мастер-классы, деловые квесты;
– выставка «Доска почета наставников России».
Место проведения: г. Екатеринбург, («Ельцин-Центр», ул. Бориса Ельцина, 3).
Участие бесплатное. Возможность дистанционного участия будет доступна для зарегистрированных участников по ссылке.
*** Мероприятие будет проходить с соблюдением всех мер предосторожности. Для участников обязательно использование санитарно-гигиенических масок. На входе необходимо будет предъявить: либо QR-код о прохождении вакцинации; либо свидетельство о перенесенном заболевании COVID-19 не более, чем 6 месяцев назад; либо справку о медотводе от вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста.
Для регистрации необходимо пройти по ссылке. Сначала регистрируемся на сайте LEADER (верхний правый угол), затем – в «Точке кипения – Екатеринбург». Зарегистрировавшись по ссылке, необходимо прислать информацию о заявившихся участниках (фио, должность, предприятие) на эл. адрес cit@cit-not.ru.