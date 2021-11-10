Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 9:28

Тюменский губернатор поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Александр Моор пожелал правоохранителям успехов в службе
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменский губернатор поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Тюменский губернатор поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Глава региона пожелал правоохранителям здоровья, успехов в службе, счастья и благополучия.

– Охрана правопорядка, защита прав граждан – одна из важнейших задач государства. Понимая важность, сложность и опасность вашей работы, правительство Тюменской области уделяет самое пристальное внимание улучшению материальной базы и технического обеспечения подразделений регионального УМВД России, – отметил Александр Моор в поздравлении.