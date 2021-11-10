Ехавший по трассе на маминой машине 16-летний тюменец попал в серьезное ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 16-м километре автодороги на подъезде к деревне Муллаши 16-летний водитель, не имеющий права управления автомобилем, совершил ДТП. На мамином «Рено Логан» он улетел в кювет.

– Автомобиль съехал с дороги, задев дерево и пробив ограждение. Водителя зажало в машине, вызволяли его представители специальных служб. Подросток получил травмы таза, ноги и другие повреждения, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего дорожного инцидента. Известно, что парень не первый раз катается на машине своей мамы. Информацию об управлении транспортом подростком передадут в подразделение по делам несовершеннолетних.