Подросток из Тюменской области, получив водительские права, сбил двух пешеходов. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Советской в селе Бызово Упоровского района 18-летний подросток на «Ладе» 14-й модели сбил двух пешеходов. После этого автомобиль въехал в забор жилого дома.

– По предварительным данным, оба пешехода, мужчины, 30 и 39 лет, получили тяжелые повреждения. Их госпитализировали в реанимационное отделение больницы, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Выяснилось, что сельчане шли по краю проезжей части навстречу движению транспорта. Водитель, который получил права 22 октября (то есть меньше месяца назад) не выбрал скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 12 человек, в том числе двое детей. 3 аварии спровоцировали начинающие водители со стажем за рулем от месяца до года.