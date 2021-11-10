Сбитый на 50 лет Октября тюменец отлетел на другую машину. Фото: Авто Тюмень. ДТП.

На улице 50 лет Октября в Тюмени сбили пешехода. Удар был такой силы, что мужчина отлетел на другой автомобиль.

– Водитель на «Шкоде» сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Человека отбросило на «Рено», а саму «Шкоду» – на УАЗ, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что пострадавший получил серьезную травму. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.