Погода на 11 ноября 2021 года в Тюмени: резкое похолодание до минус 8

В Тюмени ожидается резкое похолодание до минус 8. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 ноября, в Тюмени день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Ночью ожидается мелкий снег. Утро, день и вечер пройдут без осадков.

Температура воздуха ночью минус 4 – 5, днем ожидается минус 5 – 6. Вечером столбики термометров покажут 8 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, с переходом южный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память святой преподобной Анастасии Римляныни и преподобного Аврамия затворника. Охотники верили: «Если волки стаями бродят по полям, то жди больших несчастий: эпидемий, голода или войны». Если 11 ноября "небо заплачет, то следом за дождем и зима придет".