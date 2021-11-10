Треть тюменцев стала хуже спать

Треть тюменцев стали хуже спать. Фото: Вадим Бегун

Жители Тюменской области, а именно 33% опрошенных, стали хуже спать. Главная причина недосыпания – это стресс.

А вот у 36% сон, наоборот, улучшился, у остальных 31% все осталось как было. Кстати, половина местных жителей спят по 6 – 8 часов в сутки, 23% – меньше шести часов, а 29% – больше восьми. Почти 20% респондентов успевают вздремнуть и днем. 41% страдают от бессонницы.

Также стало известно, что 16% плохо спят из-за высокой чувствительности к посторонним звукам, 15% – мешают маленькие дети, 13% – из-за метеозависимости, а 12% страдают от симптома беспокойных ног и не могут найти удобную позу.

– 56 процентов опрошенных признают негативное влияние недосыпа, но в меньшей степени: говорят, что работать стало сложнее, а продуктивность упала. На работоспособность 21 процента респондентов плохой сон никак не влияет. Гаджеты для контроля сна используют только 15 процентов жителей Тюменской области, – отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.