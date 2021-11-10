В Тюменской области трассу P-404 перекроют три раза для установки надземных переходов. Фото - ural.rosavtodor.ru.

На этой неделе трассу P-404 в Тюменской области перекроют три раза. Это нужно для установки надземных пешеходных переходов, которые просили поставить жители населенных пунктов Щербак, Ярково, Чеганова и Новоселово, где суммарно проживает порядка 10 тысяч человек.

Так, на 111-м км (возле Ярково) и 129-м км (возле Новосёлово и Чеганова) ночью 11 ноября будут монтировать пролётные строения конструкций. Движение будет перекрываться дважды в оба направления – с 00.00 до 00.40 и с 04.00 до 04.40. Ночью 12 ноября на 40 минут закроют движение возле села Щербак на 49-м км. Работы по монтажу пролетного строения будут вестись с 00.00 до 00.40.

– До конца года все три перехода будут введены в эксплуатацию: там планируется установка освещения, будет смонтирована крыша, установлены подъемные платформы для маломобильных групп населения, в кабинах будут установлены таблицы Брайля и обустроены тротуары возле лестниц. Для завершения работ движение перекрывать уже не придется, – сообщили в компании.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.