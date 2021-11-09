В Тюмени продлили запрет на проезд перекрестка улиц Жигулевской и Холодильной. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени до 16 ноября продлили запрет на движение по улицам Жигулевской и Холодильной в районе их пересечения.

– Это вызвано производственной необходимостью при выполнении работ по объекту «Реконструкция муниципальных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на участке строительства г. Тюмень, улицы Холодильная – Харьковская – Минская, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать участок можно по улицам Елизарова, Минской и Харьковской.