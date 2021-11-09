Силовики возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения тюменского подростка

Силовики возбудили уголовное дело «Убийство» по факту исчезновения тюменского подростка. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» по факту безвестного исчезновения 17-летнего Антона Гольцмана. Парень ушел из дома в селе Поддубровное Викуловского района 7 ноября и до сих пор не вернулся.

По информации следователей, он отправился к другу в село Викулово на проводы в армию со своими знакомыми. В последний раз пропавшего видели поздно вечером того же дня.

– На месте работает следственно-оперативная группа из числа следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления, сотрудников полиции, а также волонтеров, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального следственного комитета.

На вид Антону 17 лет, его рост составляет около 170 – 175 сантиметров. Имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы, глаза серого цвета. Он был одет в бордовую футболку, черную толстовку, брюки черные с резинкой внизу и черные кроссовки черного цвета.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по телефонам: 8 (34551) 5-08-00, 5-08-02, 5-08-01 – Ишимский межрайонный следственный отдел, либо по телефону 8 (34551) 7-98-02, 7-98-45 – МО МВД России «Ишимский».