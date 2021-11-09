Жителя Тюмени побили в подъезде из-за громкой музыки. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним за помощью обратился 38-летний местный житель с травмами лица и ребер. Его в подъезде дома побил неизвестный мужчина.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Вечером он зашел в гости к своему знакомому, когда его сосед громко включил музыку.

– На просьбу убавить громкость он не отреагировал, в результате чего между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта подозреваемый ударил заявителя, – рассказали в пресс-служб регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника отделом дознания ОП № 5 возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.