Электросетевой комплекс СУЭНКО готов к зиме. Фото - СУЭНКО.

Результат масштабной ремонтной кампании СУЭНКО – готовность энергообъектов в Тюменской и Курганской областях к работе в зимние пиковые нагрузки. Приказ подписан в Министерстве энергетики РФ 3 ноября 2021 года.

– Получение паспорта готовности к зиме – это не только высокая оценка результатов компании профильным министерством, но и подтверждение нашей ответственности более чем перед двумя миллионами жителей Тюменской и Курганской областей.

Условия подготовки к зиме второй год подряд осложняет пандемия. Но мы в полном объеме без отклонений от графика выполнили все мероприятия по ремонту и замене оборудования и подготовили электросетевой комплекс двух областей к надежной работе зимой, – отметил директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин.

В рамках подготовки к ОЗП 21/22 гг. на территории Тюменской и Курганской областей энергетики провели ремонт 45 подстанций напряжением 110 киловольт, более 1 100 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6 – 10 киловольт и больше 3 000 км линий электропередачи.

Фото - СУЭНКО.

Важный результат инвестиционной программы СУЭНКО – реконструкция стратегически важных воздушных линий. Так, например, в Курганской области энергетики отремонтировали ВЛ 110 кВ Варгаши – Лебяжье со сроком службы 65 лет. Как результат – снижение аварийности на тяговом транзите и более надежная работа оборудования в период непогоды. В Тюмени и Тюменском районе особое внимание энергетики уделили подготовке 10/0,4 кВ сетей СНТ и ДНТ к зиме. Так, в СУЭНКО отремонтировали воздушные линий и заменили старые опоры, линейные провода и трансформаторные подстанции более чем в 20 товариществах. Работа по реконструкции сетей, вновь принимаемых СНТ, будет продолжаться весь зимний период.

Также в СУЭНКО провели 30 тренировок персонала по отработке практических навыков при ликвидации ЧС в условиях низких температур воздуха. В тренировках приняли участие энергетики, МЧС России, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

– Паспорт не защищает от нештатных ситуаций, но гарантирует нашу готовность к ним. В новом осенне-зимнем периоде наша задача – пройти максимум нагрузок эффективнее, чем годом ранее.

Убежден, этому будут способствовать высокая готовность персонала, техническая оснащённость компании, новый контакт-центр СУЭНКО по работе с потребителями и дистанционная система управления электросетевым комплексом, позволяющая незамедлительно реагировать на любой инцидент на энергообъектах, - прокомментировал директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин.