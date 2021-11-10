Тюменец ударил молодого коллегу лопатой по голове из-за оскорблений. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел МВД России по Уватскому району поступило сообщение из больницы, что к ним доставили 29-летнего мужчину с телесными повреждениями. Сотрудники полиции установили обстоятельства инцидента и задержали подозреваемого.

Задержанный пояснил, что вместе с потерпевшим находился на работе, где они совместно проживали в жилом вагоне. В тот день молодой человек напился и стал оскорблять подозреваемого.

– Мужчины вышли из помещения, началась потасовка. Ранее неоднократно судимый житель Аромашевского района схватил с земли штыковую лопату и ударил коллегу по голове, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.