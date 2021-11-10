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Общество10 ноября 2021 6:58

Часть улицы Народной в Тюмени сделают для одностороннего движения

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки
Сергей Швецов
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Часть улицы Народной в Тюмени сделают для одностороннего движения. Фото - Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени.

Часть улицы Народной в Тюмени сделают для одностороннего движения. Фото - Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени.

На улице Народной, а именно на участке от улицы Широтной до Федюнинского, изменится схема организации дорожного движения. Это произойдет с 1 декабря.

– В целях улучшения дорожно-транспортной обстановки и повышения пропускной способности будет организовано одностороннее движение, – сообщили в управе Восточного административного округа.

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и дорожную горизонтальную разметку.