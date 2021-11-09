В обнаруженном в Тюменской области очаге коронавируса заболели 11 детей. Фото - ООО "ЦВМР "Снежинка" в ВК.

В Тюменской области обнаружили два очага коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

– Два очага ковида найдены в АНО ЦСР «Тюменский» (центр реабилитации для наркозависимых), где заболели 12 человек, (контактных – 23) и в центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка», где заразились 11 детей (контактных – 80 человек), – сообщили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил оперативно выявлять источники сообщений о продаже QR-кодов и пресекать их реализацию. Совсем скоро в субъектах округа проверят факты фальсификации QR-кодов.