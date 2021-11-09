Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 ноября 2021 года: заболело 349 человек

В Тюменской области за сутки заболело 349 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 9 ноября увеличилось на 349 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 73 882 человека.

За последние сутки в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 211 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 32 036 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 873 655 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 249 215 летальных исходов, выздоровели 7 619 596 человек.