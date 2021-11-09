«Стало не хватать воздуха». Кардиохирурги спасли жизнь тюменке с опасным заболеванием сердца

Кардиохирурги спасли жизнь тюменке с опасным заболеванием сердца. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Кардиохирурги ОКБ № 1 спасли жизнь тюменке Ларисе К. с опасным заболеванием сердца. Состояние женщины резко ухудшилось в начале июня. А диагноз – пролапс митрального клапана – ей поставили еще десять лет назад.

По словам пациентки, ей стало не хватать воздуха, появилась отдышка, она даже не могла подняться по лестнице в квартиру на четвертом этаже.

Как выяснили специалисты, у горожанки произошел отрыв хорд митрального клапана. Течение болезни усугубляли сильнейшие отеки ног. Из-за них подготовка к операции заняла больше времени.

– Никита Юрьевич (Стогний, заведующий кардиохирургическим отделением № 1 ОКБ № 1. – Прим. ред.) не оставлял меня без внимания все это время. Благодаря операции я быстро вернусь к нормальной жизни. Буду заниматься тем, чем и раньше: скандинавской ходьбой, ездой на велосипеде, – рассказала тюменка.

Отметим, что в медучреждении развитие высокотехнологичной медицинской помощи ведется по многим направлениям: офтальмология, торакальная хирургия, кардиохирургия, травматология, неврология. Кардиоблок больницы представлен большим количеством отделений, специалисты которых принимают пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы.