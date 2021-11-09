В Тюмени изменят схемы движения двенадцати маршрутов. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени изменят схемы движения сразу двенадцати маршрутов. Нововведение вступит в силу с 15 ноября.

Так, для маршрутов регулярных перевозок № 5, 18, 24, 31, 45 и 68 исключат остановочный пункт «Лесопарк» (центральный вход) в сторону ул. Малышева. При этом, вновь обустроенную остановку «Лесопарк» при движении в сторону ул. Ветеранов труда добавят маршрутам № 29, 29д и № 44.

Кроме того, в схемы движения маршрутов № 5, 29, 29д, 44, 45, 46, 54 и 54д также включаются вновь обустроенные остановочные пункты «Озеро Круглое» и «Улица разведчика Кузнецова» в прямом и обратном направлениях.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.