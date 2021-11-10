Погода на 10 ноября 2021 года в Тюмени: утром – мелкий дождь, вечером – снег

В Тюмени утром ожидается мелкий дождь, а вечером – снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 ноября, весь день в Тюмени будет облачным. Утром начнется мелкий дождь, который вскоре прекратится. Вечером ожидается мелкий снег.

Температура воздуха ночью плюс 1, днем ожидается плюс 3 – 1. Вечером столбики термометров покажут 2 – 4 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, с переходом на северо-западный, со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

10 ноября почитается память святой Параскевы Пятницы. В этот день начинали мять, трепать и готовить лен для пряжи. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.