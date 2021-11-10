В Заводоуковске мужчина у себя дома порезал ножом собутыльника. Фото: Ольга Крыльцова

В Заводоуковскую полицию обратились сотрудники больницы, которые сообщили, что к ним поступил 42-летний мужчина с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости. Стражи порядка выяснили, что пострадавший получил травмы в ходе ссоры со своим знакомым.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого – жителя Заводоуковска 1966 года рождения – и задержали его. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что у себя дома распивал спиртные напитки с потерпевшим.

– Во время застолья возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил лежавший на столе нож и несколько раз ударил знакомого, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.