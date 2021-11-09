В Тобольске мужчина воткнул нож в спину соседа, который «наехал» на его жену. Фото: Ольга Крыльцова

В микрорайоне Менделеево в Тобольске мужчине нанесли ножевые ранения. Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что ранения потерпевшему нанёс его сосед. 39-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

Задержанный защищал свою жену, которая пошла к соседу поговорить из-за оскорбления её дочки. Тот стал кидаться на женщину. Супруг хотел оттолкнуть разъяренного соседа, но у него не хватило сил.

– Тогда он достал из кармана нож и нанес им два удара по спине потерпевшего. После этого женщина вызвала скорую и помогала оказывать первую помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.