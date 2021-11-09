Владимир Якушев заявил, что попытки продажи QR-кодов будут жестко пресекаться. Фото: Ольга Крыльцова

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил оперативно выявлять источники сообщений о продаже QR-кодов и пресекать их реализацию. Совсем скоро в субъектах округа проверят факты фальсификации QR-кодов.

– Виновников ждёт максимально серьёзное наказание. Не могу оставить этот вопрос без контроля, потому что речь идёт о жизни и здоровье людей, – заявил Якушев.

При этом он отметил, что нести ответственность будут как торговцы QR-кодами, так и покупатели.

Ранее стало известно, что в Кургане работник поликлиники за деньги вносил ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации от COVID. Его и двух посредников задержали. В отношении одного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде. Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.