Тоболяка, который сильно разозлился и зарезал девушку, заключили под стражу до 30 декабря. Фото: Ольга Крыльцова

Тобольский городской суд вынес постановление о мере пресечения в отношении 27-летнего Максима Доропеева, который убил свою подругу. Мужчину заключили под стражу до 30 декабря 2021 года.

– По версии следствия, утром 31 октября пьяный подсудимый поссорился со своей девушкой и ударил ее ножом в область грудной клетки. Она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, Максим постирал белье и затер на полу следы крови, – рассказали в пресс-службе объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что тоболяка задержали вечером того же дня. Он частично признал свою вину и заявил, что «убивать не хотел, просто сильно разозлился».