На мосту Влюбленных в Тюмени погиб человек.

На мосту Влюбленных в Тюмени погиб человек. Трагедия произошла в шестом часу вечера.

Очевидцы вызвали медиков скорой помощи на место происшествия. К сожалению, специалистам не удалось привести в чувство пациента.

– Вызов поступил в 17.34, бригада медиков прибыла спустя 11 минут. Медики проводили сердечно-легочную реанимацию около часа, – рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областной столице с того же моста Влюбленных, по сообщениям очевидцев, упал мужчина. По предварительной информации, он утонул. Сообщение от очевидца поступило в 10.00. По его словам, мужчина упал с моста в воду и не смог выплыть. Инцидент произошел 8 ноября.