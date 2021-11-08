Тюменцев от 16 до 22 лет приглашают учиться в Пограничные вузы ФСБ. Набор объявлен в учебных заведениях Москвы, Голицыно, Оболенска и многих других.

Грызть гранит науки предстоит от 2 до 5 лет, но, при этом, курсанты будут состоять на полном государственном обеспечении. Им предлагают выбрать из специальностей: «Правоохранительная деятельность», «Пограничная деятельность», «Специальные радиотехнические системы», «Психология служебной деятельности», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Судовождение».

– Курсантам, завершившим обучение и прошедшим аттестацию, присваивается воинское звание «лейтенант (прапорщик/мичман)» и выдается диплом государственного образца о высшем (среднем профессиональном) образовании, с дальнейшим трудоустройством. Время обучения в институте засчитывается в срок военной службы, – пояснили в «Тюменской области сегодня» в региональном управлении ФСБ.

Интересующиеся обучением могут позвонить по телефону 8 (3452) 29-25-40. Кроме того, с 1 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года можно обратиться в отдел кадров РУФСБ России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 40.