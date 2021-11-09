В Тюмени в субботу, 13 ноября 2021 года, пройдет продовольственная ярмарка. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в субботу, 13 ноября, с 8.00 до 16.00 будут работать несколько ярмарочных площадок. Горожане смогут приобрести товары местных производителей: мясо, рыбу, овощи, картофель, мёд и многое другое.

– Натуральную продукцию можно купить на территории парковки на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской, на прилегающей территории к выставочному залу, на прилегающей территории к ТЦ «П.О.Р.Т.», а также на прилегающей территории к ТЦ «Заречный двор», – сообщили в департаменте потребительского рынка.

Ярмарку проводит администрация города совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.