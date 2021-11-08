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Происшествия8 ноября 2021 14:32

Безработный тюменец угнал машину, чтобы покататься по городу

По факту угона возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Безработный тюменец угнал машину, чтобы покататься по городу.

Безработный тюменец угнал машину, чтобы покататься по городу.

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от 39-летнего местного жителя о том, что у него со стоянки у дома угнали автомобиль марки Chevrolet Niva. Мужчина пояснил, что вышел днем из дома и не обнаружил машину на парковке. Позже сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили авто на улице Московский Тракт.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый неработающий 19-летний тюменец. Молодой человек проник в автомобиль через незапертую водительскую дверь и, воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, угнал его.

– По словам злоумышленника, он хотел покататься по городу, а когда в машине закончился бензин, просто оставил ее на улице и отправился домой, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.