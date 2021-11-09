В Тюмени 9 ноября 2021 года на четыре часа отключат светофор на Мельникайте – 50 лет Октября. Фото: Вадим Бегун

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Мельникайте и 50 лет Октября.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.