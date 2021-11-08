В Тюмени водолазы ищут тело мужчины, упавшего с моста Влюбленных

В Тюмени водолазы ищут тело мужчины, спрыгнувшего с моста Влюбленных. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени с моста Влюбленных, по сообщениям очевидцев, упал мужчина. По предварительной информации, он утонул.

– Сообщение от очевидца поступило в 10.00. По его словам, мужчина упал с моста в воду и не смог выплыть, – сообщили в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования.

В настоящее время на месте происшествия работают водолазы. Поиски тела продолжаются.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени 25 января 2021 года произошла трагедия. Девушка упала с моста Влюбленных и погибла. Вызов поступил в 16.11. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя девять минут. Медики констатировали смерть пациента.