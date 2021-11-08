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Общество8 ноября 2021 13:23

ГИБДД рекомендует тюменцам устанавливать качественную зимнюю резину на авто

Первые снегопады показали, что автомобилисты пока не готовы ездить безопасно
Сергей Швецов
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ГИБДД рекомендует тюменцам устанавливать качественную зимнюю резину на авто.

ГИБДД рекомендует тюменцам устанавливать качественную зимнюю резину на авто.

Фото: Вадим Бегун

ГИБДД рекомендует тюменцам устанавливать качественную зимнюю резину на авто с одинаковыми протекторами на всех четырех колесах. Сотрудники ведомства проводят с водителями разъяснительную работу об опасности дальних поездок во время сильного ветра и обледенения дороги.

– Первые снегопады показали, что автомобилисты пока не готовы ездить безопасно в сложных погодных условиях, неправильно выбирают скорость на скользких или мокрых дорогах, не перестроились с «летнего» стиля вождения на более осторожный и аккуратный «зимний», – отметили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В этом году камеры на дорогах и ручные скоростемеры в Тюменской области выявили более 600 тысяч фактов превышения скорости. ГИБДД рекомендует снижать скорость, а начинающим, пожилым водителям или людям с хроническими заболеваниями минимизировать поездки за город.