Тюменец украл у друга телефон после совместных посиделок. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции Уватского района поступило сообщение от местного жителя о краже сотового телефона за 6 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что накануне пропажи находился в компании друзей. После того, как они разошлась, потерпевший не нашел своего сотового телефона.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 27-летний местный житель. Молодой человек находился в одной компании с потерпевшим.

– Он воспользовался невнимательностью мужчины и совершил хищение сотового телефона. Похищенное изъято и вскоре будет возвращено владельцу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.