Водитель перевернувшегося на тюменской трассе автобуса получил травму

Водитель из перевернувшегося на тюменской трассе автобуса получил травму. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сегодня на 381-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе автобус Zhohg Tong съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились водитель и двое пассажиров, которые его сменяли. Один из них, 41-летний мужчина, получил травму.

– Автобус перегоняли из ХМАО в Тюмень. Предварительно известно, что водитель не учел погодные условия, выбирая скорость в пути. Проезжая часть была обработана противогололедными материалами, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ближайшее время автобус вытащат из кювета с помощью специальной техники. Сотрудники ГИБДД на время транспортировки автобуса из кювета, обеспечат безопасность на федеральной трассе, ограничив движение на небольшой временной промежуток.