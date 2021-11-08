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Происшествия8 ноября 2021 11:30

В Тюмени ночью сгорели две иномарки

Огонь перекинулся с одной машины на другую
Сергей Швецов
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В Тюмени ночью сгорели две иномарки.

В Тюмени ночью сгорели две иномарки.

В Заречном проезде в Тюмени ночью сгорели две иномарки. Сначала загорелась «Хонда», после огонь перекинулся на рядом стоявший «Хундай».

– Вызов поступил в третьем часу. Предварительно известно, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, – рассказали корреспонденту «МегаТюмени» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Общая площадь повреждений составила 6 квадратных метров. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, остановили дальнейшее распространение огня.