В Тюмени ночью сгорели две иномарки.

В Заречном проезде в Тюмени ночью сгорели две иномарки. Сначала загорелась «Хонда», после огонь перекинулся на рядом стоявший «Хундай».

– Вызов поступил в третьем часу. Предварительно известно, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, – рассказали корреспонденту «МегаТюмени» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Общая площадь повреждений составила 6 квадратных метров. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, остановили дальнейшее распространение огня.