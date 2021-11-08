В Тюмени авто после жесткого ДТП выбросило на дорожный знак: пострадала девочка

В Тюмени авто после жесткого ДТП выбросило на дорожный знак. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На перекрестке улиц Малыгина и Шиллера в Тюмени столкнулись «Хундай» и «Хонда». От сильного удара один из автомобилей отбросило на стойку дорожного знака.

– Предварительно известно, что 29-летняя водитель «Хундая» не пропустила вторую иномарку на перекрестке. В аварии получили травмы водитель и 3-летняя пассажирка автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

32 дорожно-транспортных происшествий произошло в Тюменской области за минувшую неделю, в них погиб один человек, 43 человека ранены, в том числе 7 детей.

13 ДТП произошло из-за превышения скорости, 4 – из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков, 4 аварии совершили водители, не имеющие права управления транспортом, 4 – пьяные автомобилисты, в трех случаях водители нарушили правила проезда пешеходных переходов.