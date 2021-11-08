В Ишиме пьяный мужчина таксовал на мотоблоке. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области за минувшую неделю отстранили от управления транспортом 109 нетрезвых водителей. Один из мужчин так напился, что принялся таксовать на мотоблоке.

– Водитель из Ишима ездил сначала в магазин за сигаретами, затем начал таксовать на мотоблоке. К счастью, желающих воспользоваться услугами такого такси не нашлось. Показания алкотестера составили 1,02 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ГИБДД проанализировали причины, по которым люди садятся за руль автомобиля под воздействием алкоголя и наркотиков: нужно съездить в магазин, чаще всего за добавкой спиртного; нужно отвезти друга или ехать домой после застолья, а также чтобы помириться с женой.