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Общество8 ноября 2021 10:45

В Ишиме пьяный мужчина таксовал на мотоблоке

Показания алкотестера составили 1,02 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха
Сергей Швецов
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В Ишиме пьяный мужчина таксовал на мотоблоке.

В Ишиме пьяный мужчина таксовал на мотоблоке.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области за минувшую неделю отстранили от управления транспортом 109 нетрезвых водителей. Один из мужчин так напился, что принялся таксовать на мотоблоке.

– Водитель из Ишима ездил сначала в магазин за сигаретами, затем начал таксовать на мотоблоке. К счастью, желающих воспользоваться услугами такого такси не нашлось. Показания алкотестера составили 1,02 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ГИБДД проанализировали причины, по которым люди садятся за руль автомобиля под воздействием алкоголя и наркотиков: нужно съездить в магазин, чаще всего за добавкой спиртного; нужно отвезти друга или ехать домой после застолья, а также чтобы помириться с женой.