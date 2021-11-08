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Происшествия8 ноября 2021 10:32

Тюменский ОМОН стянулся на озеро Андреевское из-за подозрительной находки

К счастью, предмет не представлял опасности для окружающих
Сергей Швецов
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Тюменский ОМОН стянулся на озеро Андреевское из-за подозрительной находки.

Тюменский ОМОН стянулся на озеро Андреевское из-за подозрительной находки.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Саперы тюменского ОМОН Росгвардии стянулись на озеро Андреевское из-за подозрительной находки. Предмет, похожий на мину, обнаружил местный житель вблизи водного объекта и вызвал правоохранителей.

– На место незамедлительно выехала группа разминирования. Сапёры обследовали подозрительную находку и идентифицировали её как учебную мину со следами коррозии, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Предмет не представлял опасности для окружающих. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.