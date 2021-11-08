Тюменцы обсудят с семейным психологом тему: «Бабушка – друг или враг?». Фото - detkityumen.ru.

Бабушки и дедушки. Их иногда бывает слишком много в жизни семьи и внуков: они балуют, и после возвращения от бабушек детей сложно "собрать", даже бывает, что начинаешь ревновать своих детей к бабушке, а бывает, совсем наоборот: бабушки либо слишком далеко, либо живут совсем рядом, но у них "своя жизнь на пенсии", "родили детей - сами и воспитывайте!".

Как перестать обижаться на бабушек и дедушек и принять их методы воспитания? Как выстроить правильные отношения со своими родителями (читайте: с бабушками и дедушками), как наладить эти самые отношения и сделать так, чтобы всем было комфортно?

"Моим детям повезло,у них две бабушки: моя мама (Людмила Алексеевна - баба Люда) и мама мужа (Валентина Петровна - баба Валя). Они обе очень чудесные: не "лезут" в нашу семью со своими советами, всегда готовы выслушать и просто принять то, что им рассказывают, готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи; а когда каждая из них присматривала за детьми у нас дома - всегда был обед из трех блюд, вкусная выпечка на десерт, помытая посуда и идеальный порядок дома", - делится Наталия Ситова, руководитель проекта "Факультет осознанного родительства".

Поговорим про бабушек и дедушек, методы из воспитания, принятие и непринятие бабушек и дедушек нами, родителями, в прямом эфире инстаграм @detkityumen.ru 10 ноября в 14-00 часов с семейным психологом Надеждой Кулевой на тему "Бабушка - друг или враг?".

Если есть вопросы - задавайте их уже сейчас в ТЕМЕ на ФОРУМЕ, ответим на них в прямом эфире! Также можно задать свои вопросы в прямом эфире во время семинара.

Для участия в семинарах "Факультета осознанного родительства" просим Вас пройти РЕГИСТРАЦИЮ, чтобы мы знали, кто с нами и кому отправить итоговый дайджест курса.