Для жителей Тюмени пригонят 70 новых автобусов. Фото: Вадим Бегун

Для жителей Тюмени пригонят 70 новых автобусов. При формировании бюджета на 2022 год местные власти предусмотрели обновление автопарка.

– Мы продолжаем работать над улучшением обслуживания на общественном транспорте. От его эффективной и стабильной работы во многом зависит качество жизни горожан, – отметил мэр областной столицы Руслан Кухарук на своей страничке в «Инстаграме».

На днях градоначальник посетил ПАТП № 1 и проверил, как выполняются на предприятии требования главного санитарного врача региона по нераспространению коронавируса. Он посмотрел, как проводится обработка салонов автобусов, мойка транспорта, посетил медицинский кабинет: без прохождения предрейсового медосмотра ни один водитель не может приступить к работе.

– С июля предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры все проходят при помощи специальных комплексов, которые фиксируют показатели давления и пульс, данные алкотестера, температуру тела. Все данные отражаются в заключении, – сообщил Кухарук.

По его словам, большинство водителей и кондукторов сделали прививки. Генеральный директор ТПАТП № 1 Роман Шулепов рассказал, что каждый автобус, прежде чем выйти на маршрут, проходит проверку технического состояния машины, дезинфекцию и мойку.

Также стало известно, что в 2021 году предприятие приобрело машину техпомощи. Мобильный комплекс оснащен всем необходимым, чтобы на линии устранять мелкие поломки у автобуса.