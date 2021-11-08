Тюменка выбила через суд у водителя, насмерть сбившего ее маму, 900 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы города, которая хотела взыскать компенсацию морального вреда в связи с гибелью ее матери. Трагедия произошла 29 декабря 2020 года.

– В этот день около восьми часов утра водитель на «Ниссан-Кашкай» на нерегулируемом пешеходном переходе на 9-м км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда задавил пешехода. Женщина от полученных травм скончалась, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд исковые требования удовлетворил частично. В итоге с водителя автомобиля, совершившего наезд на женщину, взыскали 900 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.