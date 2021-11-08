Погода на 9 ноября 2021 года в Тюмени: днем ожидается дождь

В Тюмени днем ожидается дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 9 ноября, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается дождь, но к вечеру он должен ослабнуть.

Температура воздуха ночью минус 2 – 1, днем ожидается плюс 3 – 1. Вечером столбики термометров покажут 2 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, с переходом на юго-западный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

9 ноября отмечается день памяти преподобного Нестора Летописца Печерского. С этого времени начинает по ночам замерзать вода. В старину говорили: "Сядет осень на бугор, обоймет колени — упадет в ее подол последний лист осенний". Наши предки приметили, если у зайца шерсть побелела — зима близко.