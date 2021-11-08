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Происшествия8 ноября 2021 8:20

В Тюменской области за неделю произошел 41 пожар

Спасено 2 человека, 9 человек эвакуировано
Сергей Швецов
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В Тюменской области за неделю произошел 41 пожар.

В Тюменской области за неделю произошел 41 пожар.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за неделю произошел 41 пожар. Спасено 2 человека, 9 человек эвакуировано.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 32 раза: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших и в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части. 33 раза пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны на водоемах, не выходите на неокрепший лёд. С наступлением холодов увеличилось количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, – советуют спасатели.