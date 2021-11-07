Коронавирус в Тюмени, последние новости на 7 ноября 2021 года: заразились 348 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени продолжается пандемия коронавируса. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 348 случаев заболевания (всего с начала пандемии — 73 186); 98 человек выздоровели (за весь период —59 136). В Тюмени из общего числа заболевших заразился 41 ребенок. В настоящий момент 44 пациента на ИВЛ и 37 989 человек остаётся под медицинским наблюдением. Против коронавируса вакцинированы 746 336 человек, полный курс прошли 668 019 жителей.

За последние сутки в России выявлено 39 165 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 1 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 806 человек. Всего на сегодняшний день в России подтверждено 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.