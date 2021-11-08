Тюменец, переночевав у подруги, прихватил с собой ее телефон. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию с заявлением о краже сотового телефона обратилась местная жительница 1973 года рождения. Женщина рассказала, что накануне распивала спиртные напитки вместе со знакомым.

Ночью после ухода мужчины она обнаружила пропажу мобильного устройства. Ущерб составил около семи тысяч рублей. Стражи порядка установили местонахождение подозреваемого – 33-летнего знакомого заявительницы – и задержали его.

– Мужчина признался в содеянном и рассказал, что, увидев в ходе застолья телефон, он убрал его в карман. Позже, покинув квартиру подруги, тюменец сдал похищенное в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.