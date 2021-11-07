Тюменцам рассказали, как получить перерасчет коммунальных платежей после отпуска Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали, как получить перерасчет по коммуналке после отпуска. Отпуск, долгая поездка к родственникам, командировка — иногда дома тюменцев может не быть неделями, но за коммунальные услуги платить приходится. Прокурор отдела управления по надзору за исполнением законодательства областной прокуратуры Кристина Каберти рассказала, как получить перерасчет.

По словам прокурора, важно подготовится или до начала поездки, или в течение месяца после ее завершения.

- Необходимо обратиться с заявлением и предоставить поставщику коммунальной услуги документы, подтверждающие ваше отсутствие. Перерасчет произведут в течение пяти дней. Если оплата произведена не в полном размере, задолженность формируют по всем услугам и поставщикам. Платеж также распределяется по каждой услуге пропорционально размеру задолженности - рассказала Кристина Каберти.