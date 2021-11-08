В Тюмени 8 ноября 2021 года отключат два светофора. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 8 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение произойдет на пересечении улиц Дамбовской и Лесопарковой, с 10.00 до 15.00 – Тимуровцев и Павлова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.