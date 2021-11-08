Погода на 8 ноября 2021 года в Тюмени: ночной дождь со снегом ослабнет к утру

В Тюмени ночной дождь со снегом ослабнет к утру. Фото: Ольга Крыльцова

Сегодня, 8 ноября, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Ночью будет идти дождь со снегом, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.

Температура воздуха ночью плюс 1, днем ожидается плюс 3 – 1. Вечером столбики термометров покажут 1 градус ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, с переходом на южный, со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Димитрия Солунского. Если на Дмитрия тепло, то и всей зиме быть с мокрыми теплинами. Если «Дмитрий на снегу - весна будет поздняя». Хорошая же погода в этот день предвещала раннюю весну. А если на Дмитрия была багряная заря, стоило ожидать ветра.